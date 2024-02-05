Финансист из Гонконга поверил мошенникам и перевел им более $25 млн

В Гонконге финансист из транснациональной компании был обманут мошенниками, создавшими дипфейки финансового директора и его коллег. Об этом пишет CNN.

Сначала финансист получил сообщение якобы от финдиректора корпорации из Великобритании. Он решил, что это фишинговое письмо, и проигнорировал его. Тогда мужчине прислали ссылку на видеоконференцию с несколькими другими сотрудниками. После состоявшегося звонка он отбросил все первоначальные сомнения. Клерк поверил «руководству» и согласился перевести на чужой счет 200 млн гонконгских долларов (около $25,6 млн).

Позднее стало известно, что мошенники использовали технологию deepfake. Обман был раскрыт только после того, как пострадавший обратился в головной офис корпорации. В полиции Гонконга заявили, что за последнее время произвели уже шесть арестов подозреваемых в аналогичных преступлениях.

Ранее в сети появился дипфейк с Арестовичем, обещающим «информационную бомбу» про Зеленского.