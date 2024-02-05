Пенсионерка напала на мужа после того, как он получил открытку от своей экс-возлюбленной

В США пенсионерка из ревности напала на мужа, получившего открытку от бывшей подруги. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел 28 января во Флориде. Полицейские прибыли в дом пожилой супружеской пары, отреагировав на звонок мужчины, который утверждал, что жена пыталась расправиться с ним. По некоторым данным, потерпевшего нашли «в крайне тяжелом состоянии, с сильными ушибами, открытыми рваными ранами и кровоточащими следами укусов».

Пострадавший заявил, что его супруга стала душить его подушкой и отобрала мобильный телефон после того, как он получил открытку от женщины, с которой встречался в 1960-х годах. 71-летнюю Берту Ялтер немедленно арестовали и обвинили в покушении на жизнь мужа.

На суде адвокат выступал за смягчение обвинения и освобождение его подзащитной под залог, утверждая, что ее супруг был доставлен в больницу по распоряжению полицейских, а не медиков.

«Это пара прожила в браке 51 год. Муж клиентки сказал, что он в полном порядке. Что он сожалеет о ссоре. И что он сожалеет о случившемся» — настаивал юрист, однако судья согласилась с обвинителем и оставила женщину за решеткой до завершения расследования по делу.

Ранее в Краснодаре 65-летний пенсионер из ревности пытался взорвать машину соперника.