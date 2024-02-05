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Жителям Урала и Сибири спрогнозировали редкую «зимнюю жару»

Синоптик Вильфанд: на Урале и в Западной Сибири будет на 15 градусов теплее нормы

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В ближайшее время на Урал и в Западную Сибирь придет так называемая «зимняя жара» — температура воздуха на 12-15 градусов превысит норму. Такой прогноз в беседе с RT озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Такая погода, по его словам, связана с проникновением пришедшего из центра Европейской России атлантического циклона.

К нулю будет стремиться температура воздуха в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях. Даже на севере Сибири будет теплее. Так, в Салехарде, Новом Уренгое температура составит порядка 10 градусов мороза, что для этих регионов — необычайно теплая погода, отметил Вильфанд.

В Краснодарском крае, по прогнозу, тоже будет очень тепло, добавил синоптик.

«Там антициклон, который управляет погодой, по своей западной периферии забрасывает теплый воздух из Центральной Азии, — пояснил он. — Поэтому там тоже температура на 10 °С выше нормы, но она отрицательная все равно, поэтому это опасности не представляет».

Напомним, москвичам Вильфанд на эту неделю спрогнозировал «сыктывкарский январь».

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