Запрет рассаживать родителей с детьми в самолетах сочли разорением для авиакомпаний

Запрет авиакомпаниям рассаживать родителей с детьми в самолетах станет дополнительной нагрузкой, которая, в числе прочего, спровоцирует рост цен на билеты, считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Сейчас авиакомпании предлагают услугу по выбору места в самолете за дополнительную плату, напомнил он в беседе с НСН.

Дополнительная услуга по выбору места позволяет семьям при наличии возможности сесть рядом, отметил Пантелеев. Пользуются этим ежегодно десятки миллионов пассажиров, что в конечном итоге формирует внушительную сумму. Введение требований на рассаживание семей вместе лишит компании дохода, пояснил эксперт.

«С одной стороны, мы видим, что государство делает все возможное для того, чтобы снизить стоимость авиаперелетов <…>. С другой стороны, в популистских целях предлагается нагрузить авиакомпании дополнительными обязательствами, которые лишат их дохода и возможности поддерживать цены на текущем уровне», — заявил он, подчеркнув, что каждый родитель должен сам решать, где будет лететь его ребенок.

Вместо введения новой нормы Пантелеев предложил депутатам, инициирующим поправки, доплачивать путешествующим с детьми пассажирам, чтобы они могли за эти средства выбрать удобное для себя место.

Напомним, поправки в Воздушное законодательство РФ готовит группа депутатов «Единой России». Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая объясняла, что речь идет о безопасности полетов, в ходе которых дети должны находиться рядом со своими родителями, а не через проход или ряд.

Ранее стало известно, сколько пассажиров перевезли российские авиакомпании в 2023 году.