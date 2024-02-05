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Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на участников СВО

Путин поручил расширить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников СВО

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Pexels

Президент России Владимир Путин поручил распространить арктическую и дальневосточную ипотеку на участников спецоперации на Украине (СВО). Соответствующее поручение появилось на сайте Кремля.

По словам президента, на льготную ипотеку смогут претендовать участники СВО и родственники тех, кого не стало в связи с выполнением боевых задач. Также в отношении этой категории россиян не будут действовать критерии по возрасту и семейному положению, отметили в тексте.

Ответственным за выполнение задачи российский лидер назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Глава кабмина должен проработать вопрос до 1 марта 2024 года.

Также Владимир Путин поручил увеличить лимит дальневосточной ипотеки до 9 млн рублей при покупке жилья на вторичном рынке в моногородах. Это касается покупки готового жилья или жилья с земельным участком на вторичном рынке в моногородах.

Ранее россиянам перечислили три причины, почему банк может отказать в ипотеке.

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