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Москвичей предупредили о сильном похолодании

Синоптик Позднякова: морозы до -21°C ожидаются в Москве

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Pavel Golovkin/AP

В Москве ближе к концу недели температура воздуха может доходить до -21°C, рассказала «Москве 24» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В пятницу [ 9 февраля] погода будет облачная с прояснениями, слабый снег. Ночная температура в Москве окажется в пределах -14…-19°C, дневная составит -7…-14°C. То есть она будет ниже климатической нормы уже на 7 градусов. В субботу [10 февраля] существенных осадков не ожидается. Температура ночью составит -16…-21°C, днем будет -7…-12°C, что также существенно ниже климатической нормы», — сообщила эксперт.

При этом в начале недели погода в столице будет приближаться к климатической норме, уточнила Позднякова. В ночь на вторник, 6 февраля, в Москве будет -4...-6°C, днем — -3...-5°C, возможен небольшой снег. В среду, 7 февраля, ночная температура составит -8…-10°C, дневная — -5…-7°C, в четверг — -13…-15°C и -8…-10°C соответственно. В эти дни в городе ожидается снег, добавила синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого говорил, что в Москве и Подмосковье, начиная с середины недели, ожидаются холода, соответствующие январским температурам.

Ранее россиянам посоветовали не радоваться сообщениям о теплом феврале.

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