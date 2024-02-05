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В Красноярске третьи сутки ищут рыбака, который врезался в опору моста на дрейфующей льдине

Mash: в Красноярске рыбак на дрейфующей льдине врезался в опору моста и исчез

На Енисее спасатели третьи сутки ведут поиски мужчины, которого унесло на отколовшейся льдине. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Мужчину, плывущего по Енисею на льдине, заметили очевидцы 2 февраля. Один из свидетелей произошедшего снял на видео, как льдину с 78-летним рыбаком снесло к опоре моста, лед раскололся, пенсионер упал в воду.

Вместе со спасателями полицейские обследуют акваторию реки и прибрежную территорию, пока мужчину обнаружить не удалось.

Ранее в Ленобласти рыбак вышел на Финский залив и оказался на отколовшейся льдине.

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