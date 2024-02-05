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Гидрометцентр спрогнозировал москвичам на эту неделю «сыктывкарский январь»

Синоптик Вильфанд: в Москву на два дня придет «сыктывкарский январь»

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Москвичей в ближайшее время ожидает «нескучная» погода, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Сегодня в столице установилось мартовское тепло – из-за циклонов температура воздуха превышает норму на 4 градуса. А в середине недели придет «сыктывкарский январь», заявил он в беседе с RT.

Завтра, 6 февраля, циклон начнет смещаться на юго-восток, из-за чего центр Европейской России окажется в его тылу, поступят свежие воздушные массы и наступит нормальная февральская погода, рассказал Вильфанд. Ночью и днем температура воздуха будет варьироваться от 2 до 7 градусов мороза, в ночь на среду опустится до 10 градусов ниже нуля, а днем составит 5-7 градусов мороза.

Такую погоду Вильфанд назвал настоящим «московским январем».

«В четверг и пятницу тоже будет январь, но совершенно не московский, а сыктывкарский, — предупредил синоптик. — Резкое понижение температуры ночью до -15...-20 °С. Днем — тоже совсем не жарко. В четверг — -9...-11 °С, а в пятницу — -9...-14 °С. Настоящая морозная погода и температура будет ниже нормы уже на 6—7 °С».

Напомним, что также он посоветовал россиянам не радоваться сообщениям о теплом феврале, предупредив о ее неоднородности и периодических похолоданиях.

Накануне на Сочи обрушилась стихия – из-за дождей сошел оползень.

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