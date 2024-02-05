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Пассажир отказался пристегиваться в такси и избил водителя на глазах у своего ребенка

В Самаре мужчина отказался пристегиваться и напал на таксиста в присутствии жены

В Самаре водитель такси пострадал от нападения агрессивного пассажира. Об этом написала журналистка Ксения Штефан в своем Telegram-канале.

Инцидент, попавший на камеру видеорегистратора, произошел у жилого дома на улице Талабаева. Таксист принял заказ и подъехал ко второму подъезду. Оттуда вышла супружеская пара с ребенком, и мужчина сразу заявил водителю, что тот должен был подъехать к первому подъезду. Затем пассажир якобы отказался пристегиваться и инициировал словесный конфликт.

Когда таксист предложил клиентам покинуть салон и отменить заказ, дебошир позвал к машине своих приятелей. Вместе они напали на водителя, повалили его на снег и стали избивать ногами. В это время ребенок хулигана плакал и звал отца. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства потасовки.

Ранее российские подростки избили кондуктора трамвая и попали на видео.

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