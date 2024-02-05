Банда вымогателей избивала бизнесменов и подвешивала их за ноги в цехе для забоя скота

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о вымогательстве у двух местных предпринимателей трех миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2022 году пятеро граждан Азербайджана обманом заманили в цех для забоя скота двух тюменских бизнесменов и вымогали у них три миллиона рублей.

Мужчин подвешивали за ноги к крюкам для мяса, угрожали им расправой и избивали. Предпринимателей отпустили, поставив им условие — перечислить треть требуемой суммы в течение дня, пострадавшие обратились в полицию.

Обвиняемых удалось задержать, банда заключена под стражу, у них изъяты ружье и два пистолета. Уголовное дело о вымогательстве направлено для рассмотрения в суд.

Ранее россиянин ворвался в дом и вымогал деньги у матери и дочери, угрожая им ножом.