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Появились новые кадры с Такером Карлсоном в Москве

RT показало новые кадры с Такером Карлсоном в Москве

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Scott Morgan/Reuters

Появилось очередное подтверждение того, что американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву. RT опубликовало кадры, на которых видно, как бывший ведущий Fox News завтракает в отеле.

Карлсона заметили в российской столице еще 3 февраля. Сообщалось, что он посетил Большой театр и оценил балет «Спартак».

Цель своего пребывания в Москве американский журналист пока не раскрыл, однако некоторые эксперты и политики уже предположили, что Карлсон собирается взять интервью у президента России Владимира Путина, поскольку ранее он выражал такое желание.

По словам конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин, демократов в США и их медийных пропагандистов «трясет» при мысли о том, что Карлсон может взять интервью у Путина.

Ранее бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал Такера Карлсона предателем из-за его поездки в Россию.

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