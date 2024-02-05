Появились новые кадры с Такером Карлсоном в Москве

Появилось очередное подтверждение того, что американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву. RT опубликовало кадры, на которых видно, как бывший ведущий Fox News завтракает в отеле.

Карлсона заметили в российской столице еще 3 февраля. Сообщалось, что он посетил Большой театр и оценил балет «Спартак».

Цель своего пребывания в Москве американский журналист пока не раскрыл, однако некоторые эксперты и политики уже предположили, что Карлсон собирается взять интервью у президента России Владимира Путина, поскольку ранее он выражал такое желание.

По словам конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин, демократов в США и их медийных пропагандистов «трясет» при мысли о том, что Карлсон может взять интервью у Путина.

Ранее бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал Такера Карлсона предателем из-за его поездки в Россию.