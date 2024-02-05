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В Минздраве рассказали о планах по оптимизации времени работы врача

Мурашко: Минздрав рассматривает планы по оптимизации рабочего времени врача

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в министерстве рассматривают планы по оптимизации рабочего времени врача. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мурашко, вопрос оптимизации рабочего времени врача постоянно обсуждается на уровне министерства. К примеру, часть функций передается немедицинскому персоналу, применяются программы с искусственным интеллектом для более быстрой диагностики.

«Институт по организации здравоохранения сегодня разрабатывает и внедряет методы, которые позволяют немедицинскую часть передать непосредственно, например, в колл-центры», — пояснил министр.

Он добавил, что речь идет об обзвоне пациентов и записи к врачу.

До этого Мурашко рассказал, почему России стоит оставаться во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, выход из ВОЗ нелогичен и нецелесообразен. Также необходимо быть в кооперации со странами — членами ВОЗ, которые поддерживают российское направление.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

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