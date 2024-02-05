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Обмороженного мужчину без сознания нашли в лесу возле кладбища в Златоусте

В Златоусте мотоциклисты нашли в лесу обмороженного мужчину без сознания

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Поисково-спасательная служба Челябинской области/VK

В Челябинской области двое мотоциклистов нашли в лесу около кладбища замерзшего мужчину. Об этом сообщает поисково-спасательная служба региона на официальной странице во «ВКонтакте».

Двое жителей Златоуста решили провести тренировку на мотоциклах в лесу возле СНТ «Медик-2», во время одного из заездов они случайно наткнулись на мужчину, который лежал в снегу без сознания.

Очевидцы вызвали скорую помощь, пока врачи ехали на вызов, они развели костер и пытались согреть пострадавшего. Бригаде «скорой» потребовалась помощь спасателей, их автомобиль не смог проехать по лесному бездорожью.

Замерзшего мужчину эвакуировали на снегоходе сотрудники поисково-спасательной службы Челябинской области. После осмотра и оказания первой помощи он был госпитализирован в отделение реанимации в тяжелом состоянии.

Обстоятельства произошедшего и личность пострадавшего устанавливаются.

Ранее россиянин обморозил уши, кисти и обе стопы, когда искал в снегу ключи от дома.

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