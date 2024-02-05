В России хотят расширить перечень специальностей для женщин в академии ФСБ

Президент России Владимир Путин дал поручение расширить список направлений подготовки, на которые будут принимать женщин в академию Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

«ФСБ России рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей и направлений подготовки, по которым проводится прием лиц женского пола <...> по образовательным программам высшего образования, в том числе в сфере информационной безопасности», — говорится в тексте поручения.

Ответственным за исполнение Путин назначил директора ФСБ Александра Бортникова, а представить соответствующий доклад необходимо до 1 июня текущего года.

До этого российский президент подписал закон, который разрешает призывникам проходить срочную службу в ФСБ, в том числе и в качестве пограничников. Исключением стали иностранные агенты.

Ранее Путин поручил правительству, Минпросвещению, Минобрнауки и «Роскосмосу» включить создание и запуск малых космических аппаратов (КА) в разрабатываемый национальный проект по космическим сервисам.