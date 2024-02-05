Россиянин задавил сына, сдавая назад на «КамАЗе»

В дагестанском селе Кавкамахи местный житель на большегрузе цеплял к машине прицеп и случайно наехал на сына. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Житель села Кавкамахи работал на «КамАЗе», мужчина цеплял к большегрузу прицеп и двигался задним ходом. Он не заметил 13-летнего сына, который стоял между прицепом и грузовиком, и задавил ребенка.

Школьник получил серьезные травмы, отец повез мальчика в больницу, но спасти его не смогли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мать задавила шестилетнего сына, забрав его после уроков на машине.