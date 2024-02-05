Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянин задавил сына, сдавая назад на «КамАЗе»

Mash: в Дагестане мужчина случайно задавил сына

close
100%
«Mash Gor»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash Gor»

В дагестанском селе Кавкамахи местный житель на большегрузе цеплял к машине прицеп и случайно наехал на сына. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Житель села Кавкамахи работал на «КамАЗе», мужчина цеплял к большегрузу прицеп и двигался задним ходом. Он не заметил 13-летнего сына, который стоял между прицепом и грузовиком, и задавил ребенка.

Школьник получил серьезные травмы, отец повез мальчика в больницу, но спасти его не смогли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мать задавила шестилетнего сына, забрав его после уроков на машине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами