В Петербурге ребенок попал в реанимацию, упав с трехъярусной кровати

Из квартиры во Фрунзенском районе Петербурга в тяжелом состоянии госпитализирован шестилетний мальчик. Об этом сообщает «78.ru».

Шестилетний мальчик упал с третьего яруса кровати и попал в реанимацию, инцидент произошел в одной из квартир во Фрунзенском районе Петербурга. Ребенок был госпитализирован в детскую больницу, врачи диагностировали у него кататравму и закрытую черепно-мозговую травму.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее пятимесячный младенец попал в реанимацию, упав с рук матери.