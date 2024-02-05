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В Петербурге ребенок попал в реанимацию, упав с трехъярусной кровати

«78.ru»: в Петербурге ребенок получил тяжелые травмы, упав с кровати

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FotograFFF/Shutterstock

Из квартиры во Фрунзенском районе Петербурга в тяжелом состоянии госпитализирован шестилетний мальчик. Об этом сообщает «78.ru».

Шестилетний мальчик упал с третьего яруса кровати и попал в реанимацию, инцидент произошел в одной из квартир во Фрунзенском районе Петербурга. Ребенок был госпитализирован в детскую больницу, врачи диагностировали у него кататравму и закрытую черепно-мозговую травму.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее пятимесячный младенец попал в реанимацию, упав с рук матери.

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