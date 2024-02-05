В Петербурге неизвестный распылил перцовый баллончик в глаза водителю скорой помощи

В Приморском районе Санкт-Петербурга от агрессии незнакомца пострадал водитель скорой помощи. Об этом сообщает «Фонтанка».

Накануне бригада медиков приехала к дому на Комендантском проспекте. Внезапно неизвестный мужчина атаковал у подъезда 55-летнего водителя «скорой». Дважды он распылил содержимое перцового баллончика ему в лицо и покинул место происшествия.

Пострадавший при исполнении своих обязанностей был вынужден обратиться за медицинской помощью. Врачи выявили у него химический ожог глаз и отпустили домой в удовлетворительном состоянии. В дело вмешались правоохранители. Злоумышленника ищут, в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее подросток-закладчик распылил перцовый баллончик в лица полицейским во время задержания.