Психолог рассказал, как поддерживать хорошее настроение

Пересмотр приоритетов и расстановка ценностей в том порядке, который наиболее отвечает вашим желаниям, поможет поддерживать хорошее настроение. Об этом «Москве 24» рассказал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

По его словам, это позволит исключить из жизни те пункты, которые не позволяют развиваться. Так в жизни человека могут появиться новые увлечения, люди и события. Помимо этого, эксперт рекомендует не забывать про хобби, которое может стать источником спокойствия и энергии. Важно также проанализировать свой круг общения.

«Токсичных, критикующих и вечно брюзжащих лучше держать поодаль, чтобы не расстраиваться из-за очередного потока негатива», — отметил Хакимов.

Чтобы избавиться от негативной информации и ненужных обязательств, он также советует научиться отстаивать личные границы и уметь говорить «нет», когда действительно нет сил и желания кому-то помогать или подпускать ближе.

Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СберЗдоровье» Дарья Утюмова до этого говорила, что для поддержания настроения следует ежедневно съедать два-три банана, 150 г сельдерея или 50 г морской капусты.

Ранее ученые выяснили, как разгрузочные дни влияют на настроение и пищеварение.