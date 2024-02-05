Эксперт рассказал, как вычислить сталкера и спастись от преследования

При подозрении на преследование нужно максимально внимательно следить за распространяемой в сети информацией о себе и не публиковать ничего лишнего, предупреждает эксперт по безопасности Эдуард Халилов. При передвижении по улице нужно обращать внимание на подозрительных людей и машины около дома, а чтобы проверить правильность своих опасений — воспользоваться правилом трех поворотов, отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Если человек едет в машине и чувствует, что его преследуют, — в зеркале заднего вида наблюдает одну и ту же машину — то существует правило трех поворотов. На светофоре человек поворачивает направо, на следующем светофоре еще раз делает поворот направо, и на следующем снова сворачивает направо, то есть делает круг. Если за ним продолжает ехать одна и та же машина, то это явно преследование. Кругами у нас мало кто ездит», — объяснил Халилов.

При подозрении на сталкинг нельзя ходить по улице в одиночку и появляться в местах, откуда нельзя быстро добраться до людей и попросить помощи. Также эксперт советует выяснить причины преследования — к примеру, сталкера могло заинтересовать богатство жертвы, демонстрируемое в соцсетях.

Девушкам Халилов посоветовал передвигаться по городу на такси, иметь при себе перцовый баллончик и уметь его применять.

При столкновении со сталкером нужно взаимодействовать с правоохранительными органами, отметил в свою очередь заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, в 90% случаев помощь компетентных органов помогает. Комментируя жалобы преследуемых о том, что полиция не реагирует на жалобы до совершения преступления, он советует не сдаваться и добиваться реакции.

«Есть заявление — все равно надо отрабатывать. [Если нет реакции], значит, надо написать еще одно заявление. Значит, в прокуратуру нужно писать, в вышестоящие органы внутренних дел. Поверьте мне, заставить работать можно. И нужно», — подчеркнул Соловьев.

Напомним, что психологи также советуют ни в коем случае не вступать в контакт со сталкером, обратиться в полицию и предать историю огласке. Особенно эффективными эти методы могут быть, если преследование происходит не из-за психического расстройства, а из-за хулиганства.

Ранее российская актриса Мария Берсенева рассказала о преследовавшем ее в течении долгого времени сталкере.