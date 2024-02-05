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«Сломал нос и выбил зубы»: в Сибири неадекватный мужчина избил подростков на катке

В Новосибирске мужчина сломал нос и выбил зубы подросткам на катке

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РИА

В Новосибирске поход на каток для двух подростков закончился в больнице. Об этом сообщает издание Infopro54.

Инцидент произошел 3 февраля на катке на улице Станиславского. По словам 14-летних подростков, они находились на катке и разминались, когда их шайба попала в борт, за которым находилась семья с ребенком.

«Я кинул шайбу, она прилетела в борт, где сидел этот мужчина, его жена и ребенок. Это закрытое помещение, где коньки переобувают. Он вышел и начал обзываться и толкаться с претензией, что мы бросаем в его ребенка шайбу», — рассказал один из юношей.

Отец ребенка, разозлившись на подростков, стал избивать их. В результате одному из несовершеннолетних мужчина выбил зуб, разбил губу, также у школьника образовалась под глазом гематома. Второй юноша получил перелом носа. После случившегося агрессор с семьей покинул каток.

Родители пострадавших написали заявление в полицию.

Ранее на Урале задержали подростков, жестоко избивших прохожего из-за портсигара.

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