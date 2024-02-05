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Россиянка повредила знакомому каблуком от туфли легкое и сломала ребра

Тюменка сломала каблуком от туфли знакомому ребра и повредила легкое

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Тюмени 44-летнюю местную жительницу признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомого. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Инцидент произошел 10 сентября 2023 года. Женщина распивала спиртное в компании знакомых, когда с одним из них начался конфликт и мужчина назвал приятельницу «курицей». Разозлившись на оскорбление, женщина сняла с ноги туфлю с высоким каблуком и ударила ей обидчика в бок. Мужчина получил переломы двух ребер и левосторонний пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких. — «Газета.Ru»).

Пострадавшего на «скорой» забрали в больницу.

Женщина признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 2,6 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также обязал пройти обязательное лечение у нарколога.

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