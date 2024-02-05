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На вокзале в Брянске загорелась крыша

МЧС сообщило о ликвидации пожара на крыше здания вокзала «Брянск-Орловский»

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МЧС РФ по Брянской области

В здании железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» загорелась кровля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, из здания эвакуировали 50 человек. На место происшествия выехали пожарные, которые тушили огонь с помощью пожарного ручного ствола.

Пожар локализовали в 07:49 (совпадает с московским) на площади 1 кв. м. В 07:55 огонь потушили.

В результате инцидента никто не пострадал, заключили в ведомстве. Причина пожара устанавливается.

До этого в Иркутской области загорелся многоквартирный жилой дом. В МЧС обратили внимание, что огонь распространялся достаточно быстро. Вначале площадь возгорания увеличилась до 250 кв. м, затем достигла 400 «квадратов». Пожарные части работали при 25-градусном морозе.

Накануне в Пермском крае случился крупный пожар на территории колонии. По словам источника, возгорание началось в цеху по производству и переработке дерева. В результате инцидента произошло частичное обрушение кровли на 100 кв. м.

Ранее в Ростовской области кошка спасла хозяев во время пожара в доме.

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