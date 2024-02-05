Трое подростков напали на 96-летнюю женщину и отобрали у нее сумку

Во Франции две пожилые женщины пострадали от нападения подростков-грабителей. Об этом сообщает actu17.

На прошлой неделе трое подростков напали на 96-летнюю женщину, чтобы украсть ее сумочку. Один из преступников подошел к пенсионерке сзади, схватил ее за шею и сбил с ног. Затем двое его сообщников подскочили и выхватили у жертвы сумочку. Преступники скрылись с награбленным, а затем таким же образом напали на 63-летнюю женщину.

Полицейские быстро среагировали, в итоге им удалось оперативно установить личности трех подростков, причастных к двойному нападению. Двум из задержанных было по 14 лет, а третьему — 15. Сначала они отрицали факты, но затем признались, что решили нападать на женщин, оказавшихся на улице в одиночку. Школьники планировали найти третью жертву, но правоохранители успели задержать их.

Ранее школьники толпой напали на пенсионера и избили его в Самарской области.