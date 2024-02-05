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В России кошка спасла хозяев во время пожара в доме

МЧС: кошка спасла спящих хозяев на пожаре в Ростовской области

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МЧС РФ по Ростовской области

В Ростовской области кошка спасла хозяев на пожаре. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Ведомстве рассказало, что все случилось в Красном Сулине, где загорелся дом. Выяснилось, что хозяева забыли отключить газовые форсунки печи, от чего стена раскалилась и загорелась мебель рядом.

Однако все в доме спали, поэтому пожар оставался незамеченным. Однако 16-летнего мальчика разбудил крик кошки. Парень вызвал МЧС России и вместе с отцом вышел на улицу.

Пожар на 30 квадратных метрах потушили шесть специалистов и две единицы техники, отметили в МЧС. Там заключили, что никто не пострадал.

МЧС России напомнило, что нельзя эксплуатировать неисправные печи, камины и дымоходы, чтобы не возникло неожиданного пожара. Специалисты призвали россиян не разжигать домашние печи легковоспламеняющимися жидкостями, а также не оставлять топящиеся печи без присмотра. Наконец, в МЧС посоветовали прекратить топить печь за два часа до сна.

Чтобы избежать страшных последствий пожара, в ведомстве посоветовали установить пожарный извещатель, который среагирует на дым и пронзительным звуком оповестит об опасности.

Ранее в Иркутской области загорелся многоквартирный жилой дом.

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