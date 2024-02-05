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В России попросили изъять из продажи корма для животных Farminа и Hill's

«Известия»: общественники просят изъять из продажи корма Farminа и Hill's

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Shutterstock

C просьбой изъять из розничной и онлайн-продажи корма для животных Farminа и Hill's, в которых обнаружен мышьяк, обратился в Генпрокуратуру РФ и Россельхознадзор глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов. Об этом сообщает газета «Известия».

Павлов указал, что продолжающаяся практика розничной продажи этих кормов на российском рынке вызывает серьезные опасения из-за выявленных нарушений, включая факты фальсификации и наличие опасных компонентов. Он подчеркнул, что производители создают недобросовестную конкуренцию и влияют на ценовой сегмент, не соответствуя при этом характеристикам качества.

«Мы настаиваем на введении маркировки такой продукции, учитывая повышенный уровень нарушений со стороны иностранных производителей», — подчеркнул Павлов.

По данным пресс-службы Wildberries, в настоящее время нет запрета на продажу кормов Farminа и Hill's. Россельхознадзор сообщил, что обращение ОПИ к ним пока не поступало.

С 31 января Россельхознадзор временно ограничил ввоз кормов для животных с сербского предприятия Farmina Pet Foods из-за содержания мышьяка. Компания заявила, что уровень мышьяка в их продукции ниже допустимого. С 6 февраля также приостановлен ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill's из-за поставок некачественной продукции.

Также в черный список попала продукция компаний Petfood, La Normandise, Agranda Petfood, Hill's и Nestle Italiana Spa. Только нескольким производителям временно продлили сертификацию до начала апреля.

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