В Карелии обнаружено место крушения Ми-8 в Онежском озере

В Карелии обнаружено место падения вертолета Ми-8 в Онежском озере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Там заявили, что спасатели на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию Онежского озера в районе населенного пункта Деревянное Прионежского района республики. По информации ведомства, обломки Ми-8 были найдены в 11 км от берега. Глубина озера в месте обнаружения составляет от 40 до 50 м.

«К работам привлечено более 140 человек и 33 единицы техники, в том числе водолазы центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России с допуском погружения до 60 метров», — сказали в пресс-службе.

В министерстве также сообщили о создании оперативного штаба и комиссии по расследованию этого авиационного инцидента.

До этого Telegram-канал Shot сообщил, что пропавший с радаров вертолет Ми-8 потерпел крушение на поверхности Онежского озера и ушел под лед.

3 февраля вертолет Ми-8, принадлежащий спасательному центру МЧС, перестал выходить на связь и исчез с радаров в окрестностях Карелии. Известно, что в момент потери связи вертолет совершал тренировочный полет над Онежским озером. На борту находились три члена экипажа.

Ранее на Алтае упал вертолет Ми-8.