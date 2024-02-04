Трамп и губернатор Техаса сочли возмутительной ситуацию с мигрантами в Нью-Йорке

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и губернатор американского штата Техас Грег Эбботт пришли к выводу, что ситуация с нелегальными мигрантами в Нью-Йорке стала возмутительной. Свои мнения они выразили интервью телеканалу Fox News.

Трамп и Эббот сошлись во мнении, что преступность в Нью-Йорке стихийно растет в связи с огромным количеством нелегальных мигрантов.

«Происходящее — возмутительно, американцы рассержены», — утверждают они.

По мнению техасского губернатора, политикой президента США Джо Байдена в отношении контроля беженцев не довольны не только жители Нью-Йорка, но и американцы по всей стране.

«Посмотрите на уровень преступности в Нью-Йорке, он на рекордном значении», — сказал бывший глава государства.

В январе власти Нью-Йорка приняли меры по регулированию пребывания мигрантов в городе. Так, был введен комендантский час для мигрантов с 23:00 до 6:00 из-за жалоб на попрошайничество.

Ранее мэры пяти городов США потребовали встречи с Байденом из-за мигрантов.