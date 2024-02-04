МЧС подтвердило исчезновение вертолета Ми-8 в Карелии

МЧС России проводит поисково-спасательные работы по обнаружению пропавшего с радаров в Карелии вертолета Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России в Telegram-канале.

«Перестал выходить на связь вертолет Ми-8», — указано в публикации.

Согласно информации ведомства, экипаж воздушного судна принадлежит Северо-Западному авиационно-спасательному центру МЧС. Известно, что в момент потери связи вертолет совершал тренировочный полет над Онежским озером. На борту находились три члена экипажа.

«Организованы поисково-спасательные работы в районе села Деревянное», — отметили в министерстве.

В сообщении отмечается, что к месту инцидента направлена группа спасателей на судне на воздушной подушке и снегоходах, также готовится к спасательному вылету военно-транспортный самолет Ан-26.

Перед этим Telegram-канал 112 сообщил, что вертолет Ми-8, принадлежащий спасательному центру МЧС, перестал выходить на связь и исчез с радаров в окрестностях Карелии.

Ранее в Бишкеке упал военный вертолет.