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МЧС подтвердило исчезновение вертолета Ми-8 в Карелии

МЧС проводит спасательные работы по поиску исчезнувшего в Карелии Ми-8

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Константин Михальчевский/РИА Новости

МЧС России проводит поисково-спасательные работы по обнаружению пропавшего с радаров в Карелии вертолета Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России в Telegram-канале.

«Перестал выходить на связь вертолет Ми-8», — указано в публикации.

Согласно информации ведомства, экипаж воздушного судна принадлежит Северо-Западному авиационно-спасательному центру МЧС. Известно, что в момент потери связи вертолет совершал тренировочный полет над Онежским озером. На борту находились три члена экипажа.

«Организованы поисково-спасательные работы в районе села Деревянное», — отметили в министерстве.

В сообщении отмечается, что к месту инцидента направлена группа спасателей на судне на воздушной подушке и снегоходах, также готовится к спасательному вылету военно-транспортный самолет Ан-26.

Перед этим Telegram-канал 112 сообщил, что вертолет Ми-8, принадлежащий спасательному центру МЧС, перестал выходить на связь и исчез с радаров в окрестностях Карелии.

Ранее в Бишкеке упал военный вертолет.

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