В Петербурге сняли с мели контейнеровоз

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что в Санкт-Петербурге снят с мели контейнеровоз при помощи буксира. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 18 часов сухогруз с помощью буксира снят с мели и направляется в порт», — следует из сообщения.

Отмечается, что контейнеровоз сел на мель возле порта Бронка в пятницу, 2 февраля, около 23 часов. Судно следовало к причалу, но после поворота сел на мель кормовой частью.

До этого сообщалось, что сухогруз «Генрих Гасанов», который направлялся в порт Амирабад в Иране, сел на мель на 150,4-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала.

В октябре прошлого года стало известно, что в Черном море подорвался на мине турецкий сухогруз Kafkametler.

Инцидент произошел недалеко от устья Сулинского канала. В результате взрыва балластная цистерна судна получила повреждения, которые оценили как незначительные.

Ранее на торговом судне вблизи дунайского рукава Сулина в Черном море произошел взрыв.