Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Петербурге сняли с мели контейнеровоз

В Санкт-Петербурге сняли с мели контейнеровоз при помощи буксира

close
100%
@blisstara/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что в Санкт-Петербурге снят с мели контейнеровоз при помощи буксира. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 18 часов сухогруз с помощью буксира снят с мели и направляется в порт», — следует из сообщения.

Отмечается, что контейнеровоз сел на мель возле порта Бронка в пятницу, 2 февраля, около 23 часов. Судно следовало к причалу, но после поворота сел на мель кормовой частью.

До этого сообщалось, что сухогруз «Генрих Гасанов», который направлялся в порт Амирабад в Иране, сел на мель на 150,4-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала.

В октябре прошлого года стало известно, что в Черном море подорвался на мине турецкий сухогруз Kafkametler.

Инцидент произошел недалеко от устья Сулинского канала. В результате взрыва балластная цистерна судна получила повреждения, которые оценили как незначительные.

Ранее на торговом судне вблизи дунайского рукава Сулина в Черном море произошел взрыв.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами