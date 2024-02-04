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Беременная женщина погибла при обстреле Лисичанска

Среди погибших после удара ВСУ по Лисичанску была беременная женщина

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Евгений Биятов/РИА Новости

Первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин заявил, что в числе погибших в результате обстрела Вооруженными силами Украины пекарни в Лисичанске была беременная женщина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Погибла беременная женщина со своим пятилетним ребенком», — сказал Говтвин.

Он также отметил, что спасатели смогли извлечь из-под завалов десять живых человек.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования родным и близким погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пекарне 3 февраля в 14:20. В военной комендатуре региона заявляли, что под завалами разрушенного здания могут находиться до 40 человек. По данным МЧС, на текущий момент спасти удалось 10 человек, известно о 28 погибших. Уточнялось, что в пекарне по выходным раздавали хлеб, именно поэтому в день обстрела там было много людей.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал терактом обстрел пекарни в Лисичанске.

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