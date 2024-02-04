В Херсоне произошли взрывы

Несколько взрывов произошло в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей. Об этом сообщило местное издание «Общественное», опубликовав соответствующий пост в своем Telegram-канале.

«В Херсоне слышны [звуки] взрывов», — говорится в публикации.

Другие подробности о ситуации в городе пока не приводятся.

3 февраля на той части территории Херсонской области, которая контролируется украинскими властями, зафиксировали повреждения объектов критической инфраструктуры. Как рассказал глава назначенной Киевом военной администрации региона Александр Прокудин, поврежденные объекты находятся в административном центре области и Херсонском районе.

Вечером в тот же день украинский «24 канал» сообщил о взрыве в Днепропетровской области. Журналисты уточнили, что взрыв произошел в городе Кривом Роге после введения в регионе режима воздушной тревоги. Иная информация, включая наличие пострадавших и возможные повреждения, не приводилась. Представители властей также не делали никаких официальных заявлений по этому поводу.

Ранее жителей Кривого Рога предупредили о введении в городе графика аварийных отключений света.