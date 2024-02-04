Похищение россиянки в Кирове попало на камеры подъезда

В Кирове камера видеонаблюдения зафиксировала, предположительно, похищение местной жительницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Кирова — Pro Город».

Инцидент произошел в ночь на 3 февраля у дома №2 по улице Широтной. На кадрах, опубликованных каналом, девушка выходит из автомобиля и начинает набирать код на домофоне, когда двое неизвестных хватают ее под руки и уводят в неизвестном направлении. Водитель авто, который подвозил девушку и не успел уехать с места ЧП, стал свидетелем случившегося.

В правоохранительный органах в беседе с «Подъемом» сообщили, что проверяют опубликованную в сети информацию.

«Об этой информации знаем. По факту размещенного в соцсетях видео проводится проверка», — подтвердили в пресс-службе МВД.

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