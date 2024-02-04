Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Власти отказались вводить льготную ипотеку на «вторичку» на новых территориях

Хуснуллин: льготную ипотеку на «вторичку» на новых территориях вводить не будут

close
100%
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Правительство России не планирует вводить льготную ипотеку на вторичное жилье в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, чьи слова приводит ТАСС.

По его мнению, запуск программы льготной ипотеки на «вторичку» может способствовать резкому росту цен на недвижимость.

«Если мы сейчас начнем поддерживать вторичный рынок, мы столкнемся с тем, что просто цена недвижимости будет расти и она будет менее доступна», — сказал Хуснуллин на выставке-форуме «Россия».

По его словам, в настоящий момент на новых территориях действует ипотека на первичное жилье со ставкой в 2%.

Вице-премьер отметил, что уже сейчас фиксируется рост цен на недвижимость в Донбассе и Новороссии, который связан со спросом на аренду со стороны сотрудников органов власти, строительной отрасли и возвращающихся в регионы граждан.

До этого Хуснуллин сообщил о восстановлении почти всех многоквартирных домов в Мариуполе.

Ранее стало известно, сколько нового жилья ввели в эксплуатацию в России за 2023 год.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами