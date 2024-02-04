Власти отказались вводить льготную ипотеку на «вторичку» на новых территориях

Правительство России не планирует вводить льготную ипотеку на вторичное жилье в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, чьи слова приводит ТАСС.

По его мнению, запуск программы льготной ипотеки на «вторичку» может способствовать резкому росту цен на недвижимость.

«Если мы сейчас начнем поддерживать вторичный рынок, мы столкнемся с тем, что просто цена недвижимости будет расти и она будет менее доступна», — сказал Хуснуллин на выставке-форуме «Россия».

По его словам, в настоящий момент на новых территориях действует ипотека на первичное жилье со ставкой в 2%.

Вице-премьер отметил, что уже сейчас фиксируется рост цен на недвижимость в Донбассе и Новороссии, который связан со спросом на аренду со стороны сотрудников органов власти, строительной отрасли и возвращающихся в регионы граждан.

До этого Хуснуллин сообщил о восстановлении почти всех многоквартирных домов в Мариуполе.

Ранее стало известно, сколько нового жилья ввели в эксплуатацию в России за 2023 год.