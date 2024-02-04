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СК РФ оценит действия лиц, причастных к атаке на Лисичанск

СК РФ даст правовую оценку действиям лиц, причастных к обстрелу Лисичанска

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Следственный комитет РФ намерен дать правовую оценку действиям всех лиц, причастных к обстрелу города Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в заявлении.

Также представители СК РФ уточнили, что в настоящее время сотрудники ведомства расследуют атаку украинских войск на населенный пункт. В частности, специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

3 февраля бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Лисичанску, в результате чего здание одной из местных пекарен оказалось полностью разрушено. В тот момент в помещениях находились десятки человек, 38 из которых получили травмы различной степени тяжести. По последней информации, 27 взрослых и одного ребенка спасти не удалось.

В СК РФ предположили, что для атаки украинские войска использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Утром 4 февраля спасатели сообщили о разборе 65% разрушенных конструкций на месте обстрела.

Ранее в Государственной думе РФ назвали «актом беспомощности» удар ВСУ по пекарне в Лисичанске.

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