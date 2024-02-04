Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Лисичанске

Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования родным и близким погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске. Соответствующее сообщение градоначальник столицы опубликовал в своем Telegram-канале.

«От имени москвичей и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Собянин.

Он также назвал удар по Лисичанску со стороны Украины жестокой и бессмысленной атакой.

ВСУ нанесли удар по пекарне 3 февраля в 14:20. В военной комендатуре региона заявляли, что под завалами разрушенного здания могут находиться до 40 человек. По данным МЧС, на текущий момент спасти удалось 10 человек, известно о 28 погибших. Уточнялось, что в пекарне по выходным раздавали хлеб, именно поэтому в день обстрела там было много людей.

В ЛНР объявлен траур, а в российском МИД заявили, что РФ ожидает осуждения террористической атаки ВСУ на здание пекарни от международных организаций.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал терактом обстрел пекарни в Лисичанске.