Мать двоих детей обвинили в совращении двух подростков в номере отеля

Жительница Миннесоты призналась в изнасиловании двух несовершеннолетних мальчиков, 38-летняя американка познакомилась с ними на хоккейном турнире и совратила их в номере отеля. Об этом сообщает Daily Mail.

38-летннюю американку арестовали за совращение двух подростков, по данным следствия, женщина занималась сексом с двумя 15-летними школьниками в номере отеля, где остановилась вместе с мужем и двумя сыновьями.

Пострадавшие школьники — члены хоккейной команды из Колорадо, они приезжали на турнир и стали объектом пристального внимания со стороны матери двоих детей, женщина познакомилась с ними в спа-зоне отеля, они обменялись телефонами.

Спустя некоторое время американка написала одному из подростков, что поссорилась с мужем, и попросила разрешения провести с ними вечер. В ходе общения женщина занялась сексом с двумя из трех подростков.

Ранее неизвестный изнасиловал туристку в спа-зоне на курорте.