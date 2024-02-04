Российский космонавт установил мировой рекорд пребывания в космосе

Российский космонавт Олег Кононенко установил новый мировой рекорд по продолжительности пребывания в космосе. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса» на официальной странице госкорпорации в соцсети «ВКонтакте».

В «Роскосмосе» рассказали, что Кононенко удалось побить рекорд другого гражданина РФ Геннадия Падалки, который за пять вылетов в космос набрал по времени 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд. Уже в июне 2024-го новый мировой рекордсмен перешагнет за отметку в тысячу суток, а по завершении своей экспедиции в сентябре количество времени, проведенного на орбите, достигнет 1110 суток.

Осенью 2023 года на Землю вернулись космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев, а также астронавт NASA Марк Рубио. Их экспедиция стала самой продолжительной в истории освоения космоса человечеством. Из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля «Союза МС-22», к Международной космической станции был направлен другой корабль — «Союз МС-23», что заняло дополнительное время. Таким образом, ко времени посадки, члены экипажа корабля провели в космосе 371 день — это рекорд нахождения на МКС в рамках одной экспедиции.

Ранее сообщалось о забастовке астронавтов «Скайлэб» в космосе.