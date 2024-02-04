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На Кубани женщина избила чужого ребенка в лифте

В Краснодаре женщина избила чужого ребенка в лифте

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Телеграм-канал «Туподар �� Краснодар»

Жительница Краснодара пожаловалась, что неизвестная напала на ее ребенка в лифте. Запись нападения опубликовал Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

По словам матери пострадавшего мальчика, инцидент произошел 2 февраля. Женщина пояснила, что ЧП в лифте предшествовал конфликт между ее сыном и сыном агрессивной женщины.

«Ее ребенок снимал на видео моего ребенка. Он ему говорит: «Удали видео». Но он этого не сделал, а позвал маму, и она на моего ребенка набросилась с оскорблениями и избила», — поделилась краснодарка.

На кадрах женщина в серой куртке вместе с дошкольником заходят в лифт вслед за мальчиком. Когда двери закрываются, женщина начинает кулаками и ногами избивать чужого ребенка.

Ранее двое уральцев жестоко избили женщину в лифте и попали на видео.

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