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Взрыв газа произошел в жилом доме в Дагестане, пострадали два человека

В Дагестане два человека пострадали из-за взрыва газа в жилом доме

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МЧС России

В Дербенте газ взорвался в жилом многоквартирном доме, взрывной волной выбило несколько окон. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике Дагестан.

Сообщение о взрыве газа в многоквартирном доме по улице Магомеда Далгата поступило в экстренные службы утром 4 февраля. В пятиэтажке выбито несколько окон, двое пострадавших доставлены в Центральную городскую больницу города Дербента.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работали четыре единицы техники и 12 спасателей, разрушений нет.

Ранее в Башкирии подросток получил сильные ожоги из-за взрыва газового баллона.

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