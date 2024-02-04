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В МЧС рассказали о ходе операции по разбору завалов пекарни в Лисичанске

МЧС: спасатели разобрали 65% разрушенных конструкций пекарни в Лисичанске

Спасатели разобрали больше половины конструкций разрушенной в ходе удара ВСУ по Лисичанску пекарни. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.

«Работы проводились всю ночь. Разобрано порядка 65% разрушенных конструкций», — говорится в сообщении.

3 февраля глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. В военной комендатуре региона заявляли, что под завалами разрушенного здания могут находиться до 40 человек. По данным МЧС, на текущий момент спасти удалось 10 человек, известно о 28 летальных случаях.

В ЛНР объявлен траур, а в российском МИДе заявили, что РФ ожидает осуждения террористической атаки ВСУ на здание пекарни от международных организаций.

Ранее в МИД РФ назвали удар ВСУ по Лисичанску «благодарностью» Киева за поддержку ЕС.

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