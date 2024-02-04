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Россиянину оторвало палец цепью от снегохода

В Татарстане хирурги восстановили пациенту палец, оторванный снегоходом

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Freepik.com

В больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов врачи восстановили пациенту палец после тяжелой травмы, мужчине отсекло часть фаланги сорвавшейся со снегохода цепью. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Несчастный случай произошел в конце декабря 2023 года, жителю Набережных Челнов оторвало часть фаланги указательного пальца цепью от снегохода. Пациент был доставлен в БСМП города, перед врачами стояла задача не только сохранить все функции поврежденной кисти, но и исправить дефект мягких тканей.

«Мы пересадили донорские мягкие ткани с соседнего пальца на поврежденный участок. Таким образом, сосуды соседнего пальца какое-то время питали и кровоснабжали пересаженные ткани, помогая им прижиться и закрыть дефект», — рассказал врач травматолог-ортопед БСМП Гали Хузин.

Операция прошла успешно, спустя три недели донорскую кожу удалили и исправили дефект ногтя, все функции кисти руки удалось сохранить.

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