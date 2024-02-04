В Якутии дедушка надругался над семилетней внучкой

Житель Нижнеколымского района предстанет перед судом по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности своей малолетней внучки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия).

52-летний мужчина надругался над семилетней внучкой в 2020 году, девочка смогла рассказать о произошедшем матери только спустя три года. По словам ребенка, 53-летний дедушка предложил ей прогуляться, он отвез ребенка в отдаленную местность и изнасиловал.

Школьница испугалась угроз родственника и боялась рассказывать об изнасиловании. После обращения семьи в правоохранительные органы насильника задержали, выяснилось, что он уже был судим за аналогичное преступление.

Обвиняемый своей вины не признал и заявил, что девочка все выдумала. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Ранее в Адыгее мужчина с ножом затащил ребенка под мост и изнасиловал.