В Башкирии подросток решил прикурить сигарету от плиты и попал в реанимацию

В Кармаскалинском районе Башкирии 17-летний юноша попал в больницу с сильными ожогами после пожара, возникшего из-за разгерметизации 50-литрового баллона с пропаном. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Баллон с пропаном взорвался в частном доме в селе Подлубово в Башкирии, как установили дознаватели МЧС, 17-летний подросток занес газовый баллон в помещение и подключил его к плите.

Молодой человек решил вскипятить чайник и прикурил сигарету, после чего произошел взрыв газа.

Пострадавший получил сильнейшие ожоги, юноша госпитализирован в отделение реанимации в тяжелом состоянии, у него сильно обожжены голова, шея, верхние и нижние конечности, за жизнь подростка борются врачи.

Ранее девочка-подросток пострадала при пожаре на базе отдыха под Челябинском.