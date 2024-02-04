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В Башкирии подросток решил прикурить сигарету от плиты и попал в реанимацию

В Башкирии подросток получил сильные ожоги из-за взрыва газового баллона

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В Кармаскалинском районе Башкирии 17-летний юноша попал в больницу с сильными ожогами после пожара, возникшего из-за разгерметизации 50-литрового баллона с пропаном. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Баллон с пропаном взорвался в частном доме в селе Подлубово в Башкирии, как установили дознаватели МЧС, 17-летний подросток занес газовый баллон в помещение и подключил его к плите.

Молодой человек решил вскипятить чайник и прикурил сигарету, после чего произошел взрыв газа.

Пострадавший получил сильнейшие ожоги, юноша госпитализирован в отделение реанимации в тяжелом состоянии, у него сильно обожжены голова, шея, верхние и нижние конечности, за жизнь подростка борются врачи.

Ранее девочка-подросток пострадала при пожаре на базе отдыха под Челябинском.

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