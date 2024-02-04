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Китайцы пожаловались на ситуацию в КНР под постом посольства США о жирафах

Bloomberg: китайцы пожаловались на ситуацию в стране под постом посольства США

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Thomas Peter/Reuters

Китайские пользователи оставили тысячи жалоб на экономическую ситуацию в стране под постом посольства США о защите жирафов в соцсети Weibo. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство пишет, что 2 февраля американское дипломатическое ведомство разместило в китайской соцсети пост о том, как спутниковые данные помогают защищать популяцию жирафов в Соединенных Штатах. За сутки под записью появились порядка 53 тыс. комментариев: большинство пользователей пишут о проблемах с экономикой в КНР и выражают недовольство недавним обвалом фондового рынка в стране.

Уточняется, что аккаунт посольства США — одна из немногочисленных платформ, где граждане КНР могут критиковать обстановку в стране, так как аккаунты китайских ведомств либо запрещают оставлять комментарии, либо не показывают негативные сообщения.

25 января Bloomberg написал, что экономика Китая находится на грани обвала, поскольку с 2021 года китайские и гонконгские акции потеряли в стоимости порядка $6 трлн, а ключевой индекс внутреннего рынка КНР CSI 300 упал до пятилетних минимумов. Еще более тяжелая ситуация сложилась на рынке недвижимости Китая: крупнейшие девелоперы не в состоянии платить по счетам, сектор переживает волну дефолтов.

При этом на той же неделе сообщалось о рекордном притоке инвестиций в китайский фондовый рынок.

Ранее госбанки Китая вмешались в операции на валютном рынке в попытке удержать юань от падения.

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