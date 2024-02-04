Пулеметную ленту и гранату нашли у пассажиров петербургского метро

Двое петербуржцев пытались провезти в метро запрещенные предметы, у одного из пассажиров изъяли пулеметную ленту, второй нес в рюкзаке гранату. Об этом сообщает «78.ru».

Первый инцидент произошел на станции метро «Удельная», во время досмотра рюкзака одного из пассажиров в нем обнаружились запрещенные предметы. Мужчина рассказал, что пулеметную ленту и газовый пистолет он приобрел на Удельном рынке в личных целях.

Полицейские, прибывшие на вызов, изъяли у него аэрозольное устройство «Добрыня» и четыре аэрозольных баллончика. Известно, что криминального прошлого у любителя оружия не было.

На станции метро Девяткино подозрения у сотрудников вызвал предмет, похожий на гранату, который вез 29-летний мужчина. Выяснилось, что граната оказалась учебной и опасности для окружающих не представляла.

Ранее мужчина хранил в гараже инертную ядерную ракету.