Синоптики рассказали москвичам о погоде 4 февраля

В воскресенье, 4 февраля москвичей ждет облачная погода, мокрый снег и +2°C. Такой прогноз опубликовали синоптики Росгидрометцентра.

«Облачно. Небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег). Tемпература ночью в Москве -4...-2°, по области -7...-2°, днем в Москве 0...2°, по области -2...3°», — говорится в сообщении центра.

В столице ожидается западный и юго-западный ветер скоростью 6-11 м/с. Местами скорость порывов может достигать 15 м/с. На дорогах предсказывают гололедицу.

До этого синоптик Вильфан посоветовал россиянам не радоваться сообщениям о теплом феврале.

Он пояснил, что в первую половину декабря в РФ была аномально холодная погода. При этом во второй половине месяца на территории страны фиксировалась экстремально высокая температура воздуха для данного времени года. В результате специалисты получили нормальную «среднюю температуру по больнице», подчеркнул Вильфанд.

В конце эксперт посоветовал россиянам не ожидать прихода весны в феврале, поскольку обычно сход снежного покрова происходит в первых числах апреля, и завышенные ожидания по поводу теплой погоды могут привести только к разочарованиям.

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