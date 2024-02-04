В Токио пожар привел к остановке поездов

Крупный пожар привел к остановке поездов в Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора железнодорожных перевозок JR East.

Сообщается, что задержка поездов произошла на популярной кольцевой лини Яманотэ метро японской столицы и ряде других веток. Из остановившихся поездов были эвакуированы свыше 800 пассажиров, один из них пострадал.

Пожар произошел неподалеку от станции Омори в районе Ота на территории ресторана. С огнем борются 24 пожарных расчета. Огонь уже перекинулся на соседние здания. которые пытаются локализовать огонь, перекинувшийся на соседние здания.

До этого пожар уничтожил более 100 автомобилей на парковке в Японии. Сначала загорелся один автомобиль, после чего огонь перекинулся на другие машины. В результате пожар охватил весь второй этаж парковки.

На место происшествия прибыли 20 пожарных машин. Через четыре часа возгорание удалось потушить..

Ранее удар молнии вызвал пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Японии.