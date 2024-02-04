В Чили 46 человек умерли из-за лесных пожаров

Лесные пожары стали причиной гибели 46 человек в Чили. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление президента страны Габриэля Борича.

По словам латиноамериканского лидера, это число, по всей видимости, продолжит расти.

Министр внутренних дел страны Каролина Тоха сообщает, что жертвы были обнаружены в приморском курорте Вина дель Мара. Работа спасательных бригад продолжается.

Площадь лесных пожаров в провинции Вальпараисо уже превысила 40 тыс. га. В ней проживает около 1 млн человек. Со 2 февраля в стране действует режим ЧС из-за этого стихийного бедствия.

В Чили лесные пожары в феврале являются обычным явлением, поскольку в южном полушарии на этот месяц приходится конец лета. Год назад в этот сезон в стране от разгула стихии скончались 27 человек. Выгорело свыше 400 тыс. га.

До этого стало известно, что масштабы лесных пожаров выросли втрое за 10 лет в глобальном масштабе. Согласно отчету Nature Geoscience, за последнее десятилетие количество ежегодных природных пожаров выросло в три раза. Сильнее всего пострадали Бразилия, Австралия, Канада, США а также Сибирь в России.

Ранее мужчина, обвинявший власти Канады в лесных пожарах, признался в 14 поджогах леса.