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МИД РФ счел удар ВСУ по Лисичанску «благодарностью» Киева за поддержку ЕС

Захарова назвала удар по Лисичанску «благодарностью» ЕС от украинских властей

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Лисичанску — это «благодарность» властей Украины за «щедрую» финансовую поддержку союзников из стран Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий которой опубликовал Telegram-канал внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнула, что, по предварительным данным, удар был нанесен с применением западного вооружения.

«Новый теракт — «благодарность» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза», — сказала она.

По словам Захаровой, граждане стран ЕС должны понимать, куда идут их налоги — на новые системы вооружений для Киева. Официальный представитель МИД предложила парижанам представить себе, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима — выпить чашечку кофе с корнетто и попали под обстрел.

Дипломат обратила внимание, что Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма и будет ждать от от них безоговорочного осуждения этого преступления против мирных граждан ЛНР.

Ранее стало известно, что в Лисичанске разбор завалов попавшей под обстрел ВСУ пекарни продолжат всю ночь.

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