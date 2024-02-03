Под завалами обстрелянной ВСУ пекарни в ЛНР обнаружили еще 10 человек

В Лисичанске, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пекарню, еще 10 жителей обнаружили под завалами. Об этом сообщило в своем Telegram-канале правительство ЛНР.

«<…> спасатели обнаружили под завалами, предположительно, еще 10 человек», — уточнили в сообщении.

В Лисичанск из Луганской республиканской клинической больницы направили еще три кареты скорой помощи для транспортировки раненых.

Уже известно, что четверых пострадавших при обстреле перевезут в Луганск. По данным министерства здравоохранения ЛНР, одному раненому мирному жителю уже провели операцию.

Удар по зданию пекарни украинские части нанесли в субботу в 14:20. Под завалами обрушившегося двухэтажного здания могут находиться до 40 мирных жителей.

До этого военные следователи назвали вооружение из которого ВСУ ударили по пекарне в ЛНР. Украинская армия вела огонь из РСЗО HIMARS.

Ранее ВСУ сбросили взрывчатку на машину в Белгородской области.